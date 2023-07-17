İSTANBUL, (DHA)-Akmerkez'de açık hava sinema gösterimleri başlıyor. Her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek açık hava sinema gösterimleri 19 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Açık hava sinema gösterimleri Akmerkez Üçgen Teras’ta film tutkunlarını ağırlayacak. Geleneksel Akmerkez açık hava sineması 19 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında her çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 21:00’da gerçekleştirilecek. BirFilm iş birliğiyle özel seçki filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AÇILIŞ ‘BALİNA’ FİLMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sinema eleştirmenlerinden övgü alan yapımları ve vizyonda yer alan filmleri beyazperdeye taşıyacak sinema etkinliği, 19 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:00’da üç dalda Oscar adayı The Whale / Balina filmi gösterimi ile açılışını yapacak. Yine aynı hafta, 21 Temmuz Cuma günü, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmi izleyicilerle beyazperde de buluşacak. Ödüllü yapımların da yer aldığı programda 26 Temmuz Çarşamba günü Kurak Günler, 28 Temmuz Cuma günü Avatar: The Way of Water, 2 Ağustos Çarşamba günü Daliland / Dali Diyarı, 4 Ağustos Cuma günü Aftersun / Güneş Sonrası, 9 Ağustos Çarşamba günü Official Competition / Resmi Yarışma gösterilecek. 12 Ağustos Cuma günü, merakla beklenen Barbie film gösterimiyle etkinlik sona erecek.

Akmerkez açık hava sinema etkinliğinde sinemaseverlerin, biletlerini ‘biletinial’ın internet sitesi üzerinden satın alabilecekleri belirtildi.

Açık hava sinema gösterimlerinin programı ise şu şekilde açıklandı:

“19 Temmuz Çarşamba 21:00 - The Whale / Balina,

21 Temmuz Cuma 21:00 - Spider-Man: Across the Spider-Verse,

22 Temmuz Cumartesi 21:00 - Fleabag - National Theatre,

26 Temmuz Çarşamba 21:00 - Kurak Günler,

28 Temmuz Cuma 21:00 - Avatar: The Way of Water,

29 Temmuz Cumartesi 21:00 - Aftersun / Güneş Sonrası,

2 Ağustos Çarşamba 21:00 - Daliland / Dali Diyarı,

4 Ağustos Cuma 21:00 - Official Competition / Resmi Yarışma,

5 Ağustos Cumartesi 21:00 - Sick of Myself / İlgi Manyağı,

9 Ağustos Çarşamba 21:00 - Maybe I Do / Belki Evet, Belki Hayır,

11 Ağustos Cuma 21:00 - Fight Club,

12 Ağustos Cumartesi 21:00 - Barbie.”