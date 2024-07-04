AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Jant, yüksek verimlilik ile ürettiği, üstün kalitedeki ürünlerini en hızlı şekilde müşterilerine ulaştırmaya hedefi çerçevesinde büyümeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - AKO Jant insan gücü, kalite ve üretim sistemlerinde sürekli iyileştirmeler ve atıkların azaltılması gibi başlıklardaki sistematik çabaları sonucu ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Bu sertifikasyonla ana sanayi otomotiv üreticilerinin OEM tedarikçisi olmaya hak kazanan AKO Jant, son olarak üretim hattında uluslararası standartlara uygun Radyal Yorulma Test Cihazı’nı da yatırımları arasına ekledi. Yeni ürün tasarım ve imalat süreçlerinde somut iyileştirmelerle yıllık üretim kapasitesini 1 milyon adete çıkarmayı başardı.

AKO Jant fabrikasındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “AKO Grup olarak, kalite yolculuğumuzun bir gereği olarak AKO Jant fabrikamızda Sürekli iyileştirme ve gelişim anlayışı ile hareket ediyoruz. Yeni makine yatırımlarımızla üretim hatlarımızı güçlendirirken, yeni iş birlikleri ile de üretim kapasitemizin ve kalitemizin sürekli artışını sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak, üretim-kalite KPI’larımızın benchmark seviyesine çekilmesi hedefi ile ülkemizin seçkin üniversitelerinden ODTÜ ile Kaynak Teknolojileri ve Metalurji alanında yeni bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın AKO Jant fabrikamızın kalite performansına katkılar sağlamasını, gücüne güç katmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte, yıllık üretim kapasitemizi 1 milyona çıkarmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.