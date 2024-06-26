İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), sıcak ve rüzgârlı hava koşulları nedeniyle İstanbul ve yurt genelinde orman yangını riskinin yüksek olduğunu açıkladı. AKOM, vatandaşları özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatler olan 11.00 ila 16.00 arasında kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyardı.

Sıcaklıklar Artacak

AKOM verilerine göre, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da güneşli hava hakim olacak ve sıcaklıklar nemle birlikte 28 derecenin üzerine çıkacak. Bu durum, orman yangını riskini artıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

İstanbullulara Kapalı Alan Önerisi

İstanbulluların, güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmaları tavsiye edildi. Bu saatlerde mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınması gerektiği vurgulandı.

AKOM'dan Orman Yangını Riskine Dikkat

AKOM, sıcak ve rüzgârlı hava koşullarının, özellikle İstanbul'da orman yangını çıkma olasılığını artırdığını belirtti. Vatandaşlardan, yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.