İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek. Akşam 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış bırakacak. Cuma öğle saatlerine kadar görülecek yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri ile Avrupa yakası kuzeyde kalan ilçelerde kuvvetli olabileceği öngörülüyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son değerlendirmede Beykoz ve Şile’de görülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun gün boyu Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Tahminlere göre yağışlar akşam saatlerinden (18.00) itibaren tekrardan etkisini arttıracak.

Cuma öğle saatlerine (13.00) kadar görülmesi beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakası kuzeyde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği öngörülüyor.

Bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden AKOM ilgili İBB birimlerini personel görevlendirme uyarısında bulunurken, İstanbullulara da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde tavsiye de bulundu.