İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği belirtildi. AKOM ayrıca yüksek nem oranları (%50-95) ile birlikte, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde sıcaklıkların ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor.

AKOM verilerine göre, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüksek nem oranları (%50-95) İle birlikte bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.

GÜNEY SAHİLLERİNE DİKKAT

AKOM’dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerimizde hissedilen sıcaklıkların tehlikeli değerlere (40 derece ve üzeri) ulaştığına dikkat çekildi. Bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri orasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.