Ege TV ekranlarında Onur Çakır ve Sercan Avcı'nın sunduğu "Politika Burada" programında, İzmir ve AK Parti'nin güncel siyasi durumu ele alındı. Programın konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, hem parti içindeki gelişmeleri hem de İzmir'deki yerel yönetimlerin performansını değerlendirdi. Çakır'ın genel sekreterlik için öne çıkan isimler hakkındaki kulis bilgileri, Avcı'nın sosyal medyanın belediyecilik üzerindeki etkilerine dair yorumları ve İnan'ın çeşitli siyasi konulara dair sert açıklamaları, İzmir'in ve Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tuttu. Programda ayrıca, parti kongreleri, sosyal medya yarışları ve bazı yerel yönetimlerin performansları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Gazeteci Onur Çakır Ege TV ekranlarında bir kulis bilgisi verdi. Çakır, yakın zamanda ‘Ramazan Tezcan ya da Zeki Yıldırım genel sekreter olabilir bu iki isme dikkat’ dedi.

Ege TV ekranlarında yayınlanan ve Onur Çakır ile Sercan Avcı’nın ortaklaşa sunduğu Politika Burada programının konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu. Programda yerel yönetimlerde 150 gün değerlendirildi.

Programın başında İzmir siyasetini değerlendiren ikili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Sercan Avcı, “Cemil Tugay 150 günde şunu gösterdi. Cemil Tugay kendi doğrularına göre tavır almaktan çekinmiyor. Bu duruşu sergilemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı noktasına bile bir duruş sergilemeye devam ediyor. Tugay, kendi partisini iktidar partisine daha çok açacak gibi duruyor. Geçmiş dönemdeki başkanlara göre istişareye daha açık bir profil sergiliyor. Siyasi anlamda ise genel başkan ile arasında mesafe var algısı çok fazla bunun düzeltilmesi lazım. Bir de Cemil Tugay’ın belediyede ikinci bir adamı yok. Siyaseti kendi yapacak gibi görüyorum” dedi.

Onur Çakır ise ‘Ramazan Tezcan ya da Zeki Yıldırım genel sekreter olabilir’ bu iki isme dikkat dedi.

Onur Çakır dikkat çeken üç ilçeyi de açılayarak, “Helil hanım belediye başkanı olduktan sonra kendisini çok fazla göremiyoruz. Genel olarak herkes borçlarla uğraştığı için 150 günü değerlendirmek çok da kolay değil ancak Bornova konak ve buca ilçeleri oldukça dikkatimi çekiyor. Görke Duman siyaseti bilmesiyle oldukça fark yaratıyor” dedi.

'Sosyal medya yarışları sürüyor'

Sercan Avcı ise günümüzde belediye başkanlarının sosyal medya üzerinde yarıştığını söyleyerek, “Sosyal medya belediyeciliği ön plana çıktı. Reels videoları paylaşılıyor. Sanki en çok etkileşimi alan en iyi belediye başkanı olacakmış gibi. 1 Eylül itibarı ile bence cicim ayları ve mazeret üretme süreçleri bitti” diye konuştu.

Olumsuz anlamda Menderes ve Foça’ya çok üzüldüğünü dile getiren Avcı, “Menderes ve Foça ilçelerinin hizmetlerle anılmasını isterim ancak tartışmalı bir şekilde anılıyorlar” dedi.

'Parti tarihinin en güçlü kongrelerini yapacağız'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan AK Parti’deki olağan kongre dönemi ile ilgili konuşarak, “14 mayıstan seçimden önce yapılacak kongreleri teyit etme kararı almıştık. Kongre süreci başlamış oldu. Disiplinden ödün vermeyerek bu süreci yürütüyoruz. Parti tarihimizin en güçlü kongrelerini yapmayı planlıyoruz. Amacımız değişen ve dönüşen dünyayı iyi okuyup il ve ilçelerin beklentilerini doğrudan yansıtmak gibi kararlarımız var” dedi.

'Cumhurbaşkanını gençler seçti'

Yaşı sebebiyle görevini bırakmak durumunda kalacak olan İnan, “14 yaşından beri İzmir gençlik kolları çatısı altında görev aldım. 2 önemli seçimi geride bıraktık. İzmir’den milletvekili seçilmek de ayrı bir gurur. Şehrimizle ilgili tüm sorunları doğrudan aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki süreçte de 81 ili dolaşarak yine görevimizi sürdüreceğiz. İzmir gençlik kolları dönemimde teknofest kuşağı kavramını getirdik. Gençler üzerindeki yanlış yaklaşımları reddettik. Sahte algıların olduğu bir dünyada gerçekleri haykırdık. Son MYK’da gençlikle ilgili bir sunum yaptım 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gençlerin oyuyla seçtirdik. Bunu da Ege TV ekranlarında açıklamak istiyorum” dedi.

İlk sıradan listeye girdiğini direkt olarak Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğini de aktaran İnan, “İzmir ve tüm Türkiye ile ilgili görevi bana kendisi tebliğ etti” diye konuştu.

'Ahmet Şık kavgası hakkında…'

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaşanan Ahmet Şık’ın yere düştüğü kavga hakkında da konuşan İnan, “Orası Gazi meclisimiz. Orada bulunmanın bir şerefi vardır. Birisi çıkıp diyor ki Türkiye’de sivil siyasetin önünü açan parti grubuna ‘Siz haysiyetsizsiniz’ diyerek hakaretlerde bulunuyor. Önce sözlü olarak uyarı yapıldı. Ardından meclis ara verdi. Gidip konuştum ve uyarıldı. Sonrasında ise ‘Şu sırada oturanlar terörisittir’ lafı söylendi. Biz bu lafı yutamayız. Ardından sokakta bir şahsın AK Parti’ye oy veren binlerce seçmene ‘Gerizekalı’ demesi gündeme geldi” açıklamasında bulundu.

'Dilruba denilen terbiyesiz…'

Sokak röportajı sebebiyle tutuklanan Dilruba hakkında sert sözler söyleyen Eyyüp Kadir İnan, “Dilruba denilen terbiyesiz ve ahlaksız şahsın CHP belediye başkanının yanına onur konuğu olarak oturtulmasına herkesin tepki göstermesini isterdim ama kendilerinden olmayanların özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir davranışları var. Bize hangi üslup ile saldırıyorlarsa o üslup ile karşılık veriyorum. Nefret dili ile saldıran her zaman CHP olmuştur. Biz bu olaylara tepki gösterdiğimizde eğer çok sertsin deniliyorsa evet ben sertim ve mertçe bu siyaseti yapıyorum. İzmirli seçkinlere sesleniyorum. Benim kendimi beğendirmek gibi bir kaygım yok. Arka sokaklardaki çileyi merkezi hükümete iletmeye çalışıyorum. Bu işler belediyenin işidir. Rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğim” sözlerine yer verdi.

'Tugay büyük bir yalan ortaya attı'

Orman yangınları konusundaki tutumuyla da gündem olan İnan, “Bakanımıza ulaşamadık diye büyük bir yalan ortaya attı. Gayet detaylı da konuştular. Ben yanlarındaydım. Sabah 4’e kadar hangi aşamalarda işlemlerin yapılacağını ben gözlerimle gördüm. Gelseydin sen de orada şahit olsaydın. Görev ve yetki bakımından ormanda çıkan yangını bakanlık söndürür, şehirde çıkan yangınları ise belediye başkanı söndürür. Bu iş şehir yangınına dönüştü. Ben yangının içindeydim. Tek bir cümle duydum. ‘İtfaiye gelmedi’ herkes bunu söyledi. Günün sonunda eğer başarılı olsaydı itfaiye daire başkanın ödül verilirdi. Emekliye ayrılmazdı” açıklamasında bulundu.



'CHP belediyeleri batık'

İzmir’deki 150 günü de değerlendiren Başkan İnan, “Biz AK Parti olarak kendimizi güncelleriz. Ancak CHP geriye gidiyor. İzmir’de krizden başka bir şey konuşulmuyor. İzmirliler mutlu değil. Biz kazanmayı çok arzu ettik. Tüm kadrolarımızla çok çalıştık. Nasip olmadı. Başarısızlıklarımız vardır bunu inkar edemeyiz. 31 Mart’a giderken biz popülist davranmadık. CHP belediyeleri şuan batık halde. Seçimde söylenen hiçbir konu uygulanmadı” dedi.