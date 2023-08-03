Alooo orda mısınız? Yerel seçimler 2024'ün Mart'ında yapılacak. Bu tarih, Allah bir zeval vermezse kesin. Yani 31 Mart'ta sandık vatandaşın önüne gelecek ve...

Belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyat heyetleri seçilecek.

Özetlersek.

Tarih kesin, seçimleri yapılacak yerel yöneticilik makamları kesin.

Peki kesin olmayan ne var derseniz?

Tek cümle ile...

''CHP'nin yol haritası'' derim.

Hergün ve her dakika bir başka CHP'liden ''çiçeği burnunda'' açıklama geliyor.

Bırakın açıklamaları takip etmeyi, bilgi tazeleme açısından ''son dakika'' bilgilerine muhtaç hale geldik.

CHP'li arkadaşlar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını ancak 2 ay sonra masaya yatırma imkanı buldular ve enine boyuna tartıştılar.

Herhalde.

Bazı CHP'liler ''Bravo AKP'ye'' derken, bazıları da...

''Hem 14 Mayıs, hem 28 Mayıs... Helal olsun'' deyip, iç geçirmişlerdir diye düşünüyorum.

Toplantıdan çıkan sonuç da büyük ihtimalle.

''Toplantıyı kaçta bitirelim, haydi eve gidelim'' olmuştur.

CHP'nin başını iki elinin arasına alıp düşünme vakti çoktan geçmiştir. Geçmiştir ki, başını duvarlara vurma anlarına çok az bir süre kalmıştır.

Parti Meclisi midir, Kurultay mıdır, Olağanüstü Kurultay mıdır, o mudur, bu mudur.

Bunların hepsi boş muhabbettir.

Nasıl ki hükümetler çaresiz kalınca ''teknokrat hükümeti kurulsun, bizden bu kadar'' diye havlu atıyorlar çare arıyorlarsa, CHP için de bugün çareyi çok çabuk ama çok çabuk arama ve bulma günüdür.

Sadece 8 ayı vardır ana muhalefet partisinin.

Sekiz ay sonraki seçimde bugün sahip olduklarına tekrar sahip olamazsa, vay ki vaydır CHP'nin haline.

Vallahi de, billahi de AKP bunların hepsini tefe koyar. Benden söylemesi.

İşte o zaman sayın Cumhurbaşkanı yine aynı şarkıyı meydanlarda söyleyecektir:

''Duyanlara, duymayanlara''

CHP'de yıllardır söylediğine devam edecektir:

''Murat'gilin damından atlayamadım''