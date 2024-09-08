Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Kamuoyunda ailenin terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğuna dair iddialar öne sürülürken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu aileyi savundu.

Ensarioğlu, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, ailenin 40 yıllık dostu olduğunu belirterek, "Ailenin Refah Partisi geleneğinden geldiğini" ve siyasi spekülasyonların bu olayla ilgisinin olmadığını ifade etti. Ensarioğlu, "Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyenler var ama bu merkez sağa yakın, aşırı uçlarda olmayan bir aile" dedi.

Milletvekili Ensarioğlu, olayla ilgili kesin sonuçların alınması için bir iki gün beklenmesi gerektiğini belirterek, aileye yönelik genel suçlamaların yanlış olduğunu vurguladı.