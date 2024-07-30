Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Eleştiriler ve cevaplar

Kirişci, kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen teklifin sadece kendi komisyonlarında görüşülmesi ile ilgili eleştirileri yanıtlarken, diğer komisyonların çalışma yapamayacaklarını belirttiklerini ve teklifin bu nedenle sadece Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşüldüğünü ifade etti. Ayrıca, daha önce TBMM araştırma komisyonları tarafından hazırlanan raporların da dikkate alındığını vurguladı.

Merkezi ve yerel yönetimlerin sorumlulukları

Büyükşehirlere veya nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere sorumluluk yüklenirken merkezi yönetime herhangi bir sorumluluk getirilmediği eleştirilerine değinen Kirişci, her ilde oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulunda merkezi yönetimin temsilcilerinin yer aldığını ve bu katılımcılığın sorumluluk paylaşımı adına önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığının barınak yapımı da dahil olmak üzere yüzde 40 oranında destek sağladığını ve yeni teklifin bu desteği genişlettiğini söyledi.

Barınak yapım eleştirilerine cevap

Barınak yapımına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Kirişci, 2028 yılına kadar barınak yapım çalışmalarının dört dönem halinde eksiksiz devam edeceğini belirtti. Tasarruf tedbirlerinin bu tahsisatları etkilemeyeceğini ve bu yatırımları yavaşlatmayacağını ifade etti.

Yeni düzenleme ile mutluluk ve teşekkür

Kirişci, yeni teklifle süreç içerisinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını belirterek, daha önce çıkarılan kanunda hayvan sahiplerine sorumluluk verildiğini ancak bu sorumluluk yerine getirilmediğinde yapılacak işlemlerin yetersiz kaldığını söyledi. Yeni düzenlemenin herkes için mutluluk getireceğini ve birbirlerine teşekkür edecekleri bir mevzuat oluşturacağını ifade etti.

Görüşmeler devam ediyor

Soru-cevap bölümünün ardından, ikinci bölümde yer alan maddeler üzerinde verilen önergelerin görüşmelerine geçildi.