Son dönemde farklı illerde belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeyken, bu kez Kırıkkale’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah erken saatlerde geçekleştirilen operasyonla Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, emniyet ekipleri tarafından evinden alınarak gözaltına götürüldü.

Belediye yetkilileri, Sungur’un gözaltına alındığını doğrularken, soruşturmanın detayları ve gözaltı gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Birgün’ün aktardığı bilgilere göre, operasyonun Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturmanın içeriği ve Sungur’a yöneltilen suçlamaların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Ahmet Sungur kimdir?

1971 yılında Kırıkkale’de doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta öğrenimini Yahşihan’da, lise eğitimini ise Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’ne memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerine AKP çatısı altında başlayan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 yerel seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.

Operasyonun detayları ve soruşturmanın kapsamı hakkında yeni bilgilerin gün içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.