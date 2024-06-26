AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, “Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanı'mızdan sonra Komisyona gelecek” dedi.

Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Konuşuyoruz; henüz kesinleşmedi"

Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim" ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya da "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi" yanıtını verdi.