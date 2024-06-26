AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve ilk AKP hükûmetinin dışişleri bakanı olan Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığında çeşitli kademelerde görev alan Yakış, 2001'de bakanlıktan emekli olduktan sonra AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete girdi.

Siyasi hayatı

2001'de Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. 3 Kasım 2002'de AKP'yi ilk kez iktidara getiren seçimlerde Düzce'den milletvekili seçilen Yakış, Başbakan Abdullah Gül'ün ilk hükümetinde dışişleri bakanı oldu. Sonraki hükümette Yakış, Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılıp başbakan olmasından sonra görevini Gül'e devretti.

Yakış, AKP'ye yönelik eleştirel yorumlarının medyada yer almasının ardından 28 Mart 2016'da partiden ihraç edildi.