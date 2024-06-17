Uzmanlar, zorbalığın altında yatan nedenler arasında aile içi sorunlar, sosyal medya etkisi, akademik rekabet ve empati eksikliği gibi faktörlerin olduğunu belirtiyor.

Öğrencilerin Yaşadığı Zorluklar

Zorbalığa maruz kalan öğrenciler, özgüven eksikliği, depresyon, kaygı bozuklukları, okuldan kaçma ve hatta intihar düşünceleri gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Ayrıca, zorbalık mağdurlarının akademik başarıları da olumsuz etkileniyor ve sosyal ilişkileri zarar görüyor.

Anne Babaların Çaresizliği

Çocuklarının zorbalığa maruz kaldığını öğrenen anne babalar, büyük bir endişe ve çaresizlik yaşıyor. Okul yönetimlerinden ve diğer velilerden yeterli destek alamayan aileler, çocuklarını korumak için ne yapacaklarını bilemiyor. Bazı aileler, çocuklarını başka okullara nakletmeyi düşünürken, bazıları da psikolojik destek almaya çalışıyor.

Uzmanlardan Çözüm Önerileri

Uzmanlar, akran zorbalığı ile mücadelede okul, aile ve toplum işbirliğinin önemini vurguluyor. Okullarda zorbalığı önleme programları uygulanması, öğretmenlerin ve velilerin bilinçlendirilmesi, zorbalığa maruz kalan öğrencilere psikolojik destek sağlanması ve zorbalık yapan öğrencilerin davranışlarının düzeltilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor.