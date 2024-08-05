Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te meydana gelen olayda, 6 kız çocuğu, F.K. ve A.A. isimli kızları, sevdikleri bir erkekten uzak durmaları için yanlarına çağırdı. Çağrıldıkları yerde, F.K. ve A.A. adeta dövüldü. Olay anı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Polis müdahalesi ve gözaltılar

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, zorbalık yapan 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. 2'si erkek, 4'ü kız olmak üzere toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımları

Şiddet olayının sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı ve olayın geniş kitlelere ulaştığı öğrenildi. Polis, görüntü kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.