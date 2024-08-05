Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te meydana gelen olayda, 6 kız çocuğu, F.K. ve A.A. isimli kızları, sevdikleri bir erkekten uzak durmaları için yanlarına çağırdı. Çağrıldıkları yerde, F.K. ve A.A. adeta dövüldü. Olay anı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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Polis müdahalesi ve gözaltılar

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, zorbalık yapan 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. 2'si erkek, 4'ü kız olmak üzere toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımları

Şiddet olayının sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı ve olayın geniş kitlelere ulaştığı öğrenildi. Polis, görüntü kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kaynak: İHA