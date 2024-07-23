Aksa Akrilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bedelsiz sermaye artırımı tarihlerini belirtti. Şirket, 323 milyon 750 bin TL olan çıkarılmış sermayesini 3milyar 885 milyon TL'ye çıkaracak.

Bedelsiz pay alma hakkı ve tarihleri

Şirketten yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bedelsiz payların 24 Temmuz 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçeceği belirtildi.

Açıklamanın özeti

Çıkarılmış sermaye: 323 milyon 750 bin TL’den 3 milyar 885 milyon TL’ye artırılacak.

İhraç edilecek paylar: 3 milyar 561 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar.

SPK onay tarihi: 22.07.2024

Bedelsiz pay alma hakkı başlangıç tarihi: 24.07.2024

Ödeme tarihi: 26.07.2024

Kayıt tarihi: 25.07.2024

Bedelsiz pay alma hakkı ve süreci

24 Temmuz 2024 tarihinde bedelsiz pay alma hakkı yatırımcılar tarafından kullanılmaya başlanacak. 26 Temmuz 2024 tarihinde ise sermaye artırımı veya azaltımı sonucu yeni paylar hesaplara geçecek veya çıkacak. 25 Temmuz 2024 tarihi ise borsada işlem gören payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olacak.

Sermaye artırımının etkileri

Aksa Akrilik’in bu bedelsiz sermaye artırımı, şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yüksek oranlı bedelsiz artırım, mevcut yatırımcıların elindeki payların sayısının artmasıyla sermaye yapısını genişletecek.