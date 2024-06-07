ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz, gelecek nesillere temiz ve nefes alınabilen bir hava sahası bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarını iş süreçlerinin merkeze almaları kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü "Doğamızda Var" diyerek, Hatay ve Malatya'daki çalışanları ve çocuklarıyla kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, doğayı koruyan önemli adımların atılmasına ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl faaliyet gösterdiği bölgelerde karbon yoğun yakıtlar yerine doğal gazın kullanılmasıyla sadece 1 yılda 10,3 milyon ton daha az karbon emisyonunun gerçekleşmesini sağlayan Aksa Doğalgaz, Dünya Çevre Günü'nü "Doğamızda Var" diyerek Hatay ve Malatya'daki çalışanları ve çocuklarıyla kutladı. Etkinlik boyunca doğanın ve temiz havanın tadını çıkaran çocuklar, aileleriyle birlikte fidan dikti ve ardından doğanın güzelliklerini boyalarla kağıtlara yansıttı.

Şirketin deprem illeri Hatay ve Malatya’da gerçekleştirdiği etkinlikte, çocukların çevre bilincini artırmayı ve onların doğa ile etkileşimini güçlendirmeyi amaçlayan aktiviteler düzenlendi.

Aksa Çukurova Doğalgaz ve Aksa Malatya Doğalgaz çalışanları ile çocuklarının katıldığı etkinlik kapsamında, 4-10 yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte doğayla etkileşim kurmalarını sağlamak için fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Hatay'da 23, Malatya'da 30 fidanın toprakla buluştuğu etkinlik sonrası resim yapma etkinliğinde buluşan çocuklar, doğa teması altında sulu boya, parmak boyası veya kara kalem kullanarak doğanın güzelliklerini hayal güçleriyle resmetti.

Aksa Doğalgaz ayrıca küresel iklim değişikliğine karşı yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik alanında faaliyet gösteren sosyal bir girişim olan Ecording to Nature ile anlaştı. Yaklaşık 100 bin tohum topunun ecoDrone'lar aracılığıyla toprakla buluşacağı çalışma kapsamında Aksa Doğalgaz, aboneleri adına ülkemizde ulaşılması zor alanların yeşillendirilmesine katkı sağlayacak.