ANKARA (AA) - Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, net satış, öz kaynak ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) gibi ekonomik değerler dikkate alınarak belirlenen Fortune 500 Türkiye 2023 Araştırması'nda 44. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ilerleyen ve 2023 cirosu 49,8 milyar lira olan Aksa Doğalgaz'ın geçen yıl yaptığı yatırım tutarı 5,7 milyar liraya ulaşırken, toplam yatırım tutarı 40 milyar lira seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirketin geçen yıl sürdürülebilir büyüme stratejisinin temel taşlarını güçlendirdiğini ve yaptığı 6 bin kilometrelik yatırımla sektör açısından dünyada bir ilke imza attığını kaydetti.

Arslan, Aksa Doğalgaz'ın 45 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla abone sayısını ve doğal gaz dağıtım hacmini önemli ölçüde artırarak Türkiye'nin enerji güvenliğine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "Geleceği şekillendiren bir vizyonla hareket ederken faaliyetlerimiz ve iş birliklerimizle yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da örnek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin, Kazancı Holding'in yarım asrı aşan tecrübesi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Arslan, "175 ofisimiz ve 4 bin 356 çalışanımızla, vatandaşlarımızı doğa dostu, ekonomik ve konfor sunan doğal gaz ile buluşturuyoruz. Önceliğimiz hiç şüphesiz, doğal gaz arzını tüm abonelerimize en yüksek müşteri memnuniyetiyle, kesintisiz ve güvenli bir biçimde sağlamaya devam etmek olacak. Bizleri bugünlere taşıyan çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.