ANKARA (AA) - Aksa Elektrik, İngiltere'nin finansal iletişim alanında öncü medya kuruluşları arasında yer alan EMEA Finance tarafından Londra'da düzenlenen Achievement Awards kapsamında "Orta ve Doğu Avrupa'da Yılın En İyi Yerel Para Birimi Cinsinden Kredi Anlaşması" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Elektrik, elektrifikasyonun hızlanmasına güç veren yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlıyor.

Achievement Awards töreninde, Aksa Elektrik'in şirket bünyesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke güçlendirme ve genişletme yatırımları için dört bankanın katılımıyla imzaladığı 4,1 milyar lira büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Elektrik Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Engin İnal, Türkiye'nin şebeke altyapısının yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Elektrik dağıtımı ise doğası gereği sermaye yoğun bir sektör. Bu sebeple, sektör oyuncularının sürdürülebilir büyümeleri için finansmana erişimleri çok daha kritik. Bugün içinde bulunduğumuz makro konjonktür, şirketlerin finansmana erişim için güçlü ve öngörülebilir bilançoya sahip olmalarını çok daha önemli hale getiriyor. Dört bankamızın katılımıyla imzaladığımız 4,1 milyar liralık sendikasyon kredisi şirketimize duyulan güvenin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

İnal, elektrik tüketimi ile kalkınma arasında pozitif korelasyon olduğuna dikkati çekerek, "Buradan yola çıkarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet verdiğimiz bölgelerin kalkınmasına ve bölge halkının refahına güç veren altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu uzun soluklu süreçte, şirketimizin bilançosuna ve geleceğine güvenerek 4,1 milyar lira büyüklükteki sendikasyon kredisi anlaşmasına katılan dört bankamıza, finans sektöründe uluslararası ölçekte saygınlığa sahip bu ödüle bizi layık gören jüriye, birbirinden değerli yönetim kadromuza, ana hissedarımız Kazancı Holding'e ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Elektrik çatısı altında Çoruh ve Fırat bölgesinde 9 şehirde yaklaşık 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunduklarına işaret eden İnal, "Hizmet bölgelerimizde kalkınma, refah ve müşteri memnuniyetini daha ileriye taşımak üzere bugüne kadar 1 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Elektrik dağıtım altyapımızı güçlendirmek ve genişletmek için kapsamlı yatırımlar gerçekleştirirken, bilançomuzu da etkin bir şekilde yönetmeyi başardık." ifadelerini kullandı.