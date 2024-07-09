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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Ankara ve Niğde 'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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