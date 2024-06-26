Türkiye'nin Pedal Şövalyeleri Aksaray'da Buluşarak farklı yerlerde 2 gün boyunca yarıştılar bugün Ortaköy Etabı da yapılan son yarışların ardından Madalyaları Vali yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Belediye Başkan yardımcısı Yakup Kadri Perek 'in elinden aldılarMehmet UZEL / AKSARAY (İGFA) - Aksaray, 21-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası

Aksaray Valiliği himayelerinde Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Şahin koordinatörlüğünde yapıldı Şampiyonada 300'e yakın sporcu kıyasıya mücadele ettiler. Ülkemizin gelecekteki şampiyon adayları arasında yer alan U19, U23 ve Elit kategorilerindeki erkek ve kadın sporcuların yer aldığı bu büyük sportif etkinlik,bisiklet sporuna gönül verenleri ikinci bayram sevincini yaşatarak bir araya getirdi

Şampiyona, dört farklı yaş grubunda düzenlendi yarışlarla erkek ve kadın sporcular kendi kategorilerinde yarışma fırsatı buldular . Erkeklerde; U19 kategorisi 96 km, U23 kategorie 142 km ve Elit Erkekler kategorisi ise zorlu 154 km parkurunda ter döktüler. Kadınlar kategorisinde ise Elit bayanlar 74 km, U19 55 km, U17 40 km ve U15 yaş grubu genç sporcular 35 km uzunluğundaki parkurlarda kuvvet ve hızlarını test ettiler

Yarışmalarda başlangıç parkuru Aksaray'ın sembol noktalarından olan İl Özel İdaresi önünden start aldı . Sporcular, Nevşehir yolunu takip ederek Yalmanlar köyü dönüşünden geçerek Balcılar kasabasından dönerek aynı noktada, mücadeleyi

tamamladılar

Aksaray şehir merkezinden geçen özel parkur, bisiklet severler için adeta bir festival havası yaratttı ve sporcunun yanı sıra bisiklet tutkunu seyircilere de unutulmaz anlar yaşattı