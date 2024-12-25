Aksaray'da gece yarısı trafiği adeta alt üst eden bir olay yaşandı. Alkollü, ehliyetsiz ve sigortasız bir araç sürücüsü kaza yaptıktan sonra polise direndi. Elindeki içki şişesini bırakmayan sürücü, cezalarla karşı karşıya kalırken araç trafikten men edildi.

Olayın detayları

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 42 HH 273 plakalı bir aracın kaza yaptığını tespit etti. Aracın yanında elinde içki şişesiyle duran C.D. isimli şahıs, sorgulama sırasında sürücü olmadığını iddia etti. Ancak güvenlik kameraları, kazaya neden olan kişinin kendisi olduğunu ortaya koydu.

Alkolmetreyi reddetti

Polis ekiplerinin alkol muayenesi yapmak istediği sürücü, hem muayeneyi reddetti hem de cezadan kaçmak için ısrarla sürücü olmadığını savundu. Elindeki içki şişesini bırakmamakta direnen C.D., polislere zorluk çıkardı.

Kusur üstüne kusur

Araç plakasından yapılan sorgulamada, aracın sigortasız olduğu ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Tüm bu ihlaller nedeniyle sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6.439 TL, sigortasız araç kullanmaktan 690 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12.977 TL olmak üzere toplam 20.106 TL ceza kesildi.