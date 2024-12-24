Aksaray’da 22 Aralık’ta eski eşini sokakta defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan G.G., emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Olayda yaralanan genç kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Dehşet anları sokakta yaşandı

Paşacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki A.Ş.Ş., 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi G.G.’nin saldırısına uğradı. Anne evine gitmek üzere yolda yürüyen genç kadın, sokak ortasında 14 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kaçan zanlı yakalandı

Olayın ardından kaçan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla Şifahane Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. G.G., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Genç kadının durumu kritik

Ağır yaralanan A.Ş.Ş., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlar, hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş kapsamlı bir tahkikat başlatıldı. Zanlının ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.