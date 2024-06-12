Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında, saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi. Kazada, Yalçın’ın kullandığı 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Resul Kayabaşı (32) yönetimindeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın Detayları

Çarpışmanın etkisiyle Yalçın'ın aracı şarampole devrilerek hurdaya döndü. Kaza yerinde Okan Yalçın hayatını kaybederken, yanında bulunan Enes Abay (22) ve diğer araç sürücüsü Resul Kayabaşı ile yolcusu Emre Demircan (33) ağır yaralandı.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine hızla kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin sebebini belirlemek için detaylı bir inceleme yapacak.