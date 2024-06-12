Aksaray'da, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın (29) yaşamını yitirdiği ve üç kişinin ağır yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, sabah saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında gerçekleşti.

Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak şarampole devrildi. Bu kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki Enes Abay (22) ve diğer araç sürücüsü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.