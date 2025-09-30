Aksaray'da otoyolda meydana gelen feci kazada, jandarma aracına arkadan çarpan minibüste 2 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da, Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, jandarma aracına arkadan çarpan minibüsün sürücüsü ve içinde bulunan 2 askeri personel ağır yaralandı. Minibüs, 34 FD 8096 plakalıydı ve aynı yöne seyreden 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına çarptı. Kaza sonucunda jandarma aracındaki 2 askeri personel, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kazada, minibüsün içinde bulunan bir sivil yurttaş da hayatını kaybetti. Yaralı askeri personel ise ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolda uzun süre trafik akışı durdu ve ekipler olay yerinde yoğun kurtarma çalışmalarına başladı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya dair detaylı bir soruşturma başlatırken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıkları ile incelemeler yapılacağı bildirildi. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün kimliği ile ilgili araştırmalar devam ediyor.