AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 250 kişiden oluşan ekip yaklaşık 15 kilometrelik alanda Asel bebeği arıyor.

Selin vurduğu yola paralel su kanalı ve çevresi adım adım taranırken bebeğe dair henüz herhangi bir ize rastlanmadı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de bugün çalışmalara katıldı.

Daha önce bölgedeki balçık nedeniyle koku alamadığı için bekletilen köpekler, arazinin uygun hale gelmesiyle bu sabah arama kurtarma çalışmalarına dahil edildi.

"Hepimiz aynı acıyı hissediyoruz"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Maalesef Asel bebeğimizi hala bulamadık, içimiz yanıyor. Ailesinin bütün üzüntüsüne yürekten katılıyoruz. Hepimiz aynı acıyı hissediyoruz. Tüm çalışanlarımızla, tüm heyecanımızla aramaya devam ediyoruz. Her gün farklı yerleri tarıyoruz. Köpekler de devreye girdi, yarın 2 köpek daha ekiplere katılacak." dedi.

Yürütülen çalışmaları çamur ve balçığın oldukça zorlaştığını dile getiren Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii biz bu arama taramaları yaparken önümüze çıkan bütün yan kanalları da tarama durumuyla karşılaşıyoruz. En ufak bir ihtimal gördüğümüz, her türlü sapma güzergahları da bizim ilgi alanımıza da dahil ediyoruz. Arama taramamızı zorlaştıran hususlar var. Büyük bir sel felaketinin içerisinde aynı zamanda çamur ve balçık, üzerindeki objeleri kapatıyor. Yani ilerleme sahamızı engelliyor, arama kurtarma ekibimizin çalışmalarını aksatıyor. Temennimiz, Asel bebeğimizi canlı olarak ve annesinin kucağına onu iade etmek ve annesinin üzüntüsünü, ailesinin üzüntüsünü gidermektir. Bütün kamuoyu şu konuda rahat olsun, AFAD olarak, Valilik olarak, sivil toplum kuruluşlarımız olarak yaptığımız bütün çalışmalar dünya standartlarının ölçülerinde yapılıyor. En ufak bir boşluk oluşturmadan ailemize, çocuğumuza kavuşma noktasında bütün desteğimizi yürütüyoruz."

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.