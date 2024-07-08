Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ kavşağında gerçekleşti. Osmaniye’den Ankara'ya gitmekte olan Emirhan Kahvecioğlu'nun (27) kullandığı 80 AEY 160 plakalı otomobil, kavşakta Enes Günay'ın (27) idaresindeki 01 EG 576 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya döndü.

Yaralılar ve ilk müdahale

Kazada otomobil sürücüsü Emirhan Kahvecioğlu, eşi Hazal Kahvecioğlu (28), kızı Hazem Mina Kahvecioğlu (5), kayınvalidesi Nurgül Şahin (52), baldızı Deniz Şahin (15) ve kayınpederi Ali Asker Şahin (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Hazal Kahvecioğlu, olay yerinde müdahale eden sağlık görevlilerine, "Annem nerede? Bize ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her tarafım ağrıyor. Babam nerede? Ne olur ses verin bana" diyerek endişesini dile getirdi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR sürücüsünün ifadesi

Kazada yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Enes Günay, kazanın nasıl gerçekleştiğini polise şu sözlerle anlattı: "Yola çıkan aracı gördüm, fakat aracımda 27 ton yük vardı. Frene bastım, ama durmadı, çarptım." Günay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma devam ediyor

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın nedenini ve sorumlulukları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın yaşandığı kavşakta trafik güvenliği için gerekli önlemler alınarak, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.