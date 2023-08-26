Kocatepe'de Atatürk ve Alparslan portresinin yer aldığı kürsüde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerinin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettiklerini söyledi. Akşener, konuşmasında, "Önce ben diyenlerle de uğraştık. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki koltuğundan başka şeyi olmayanlarla uğraştık. Yankı odalarında ihanetle suçlandık" dedi.

Seçimden sonra suskun kalmayı tercih ettiğini kaydeden Akşener, "Ben sustum, 'Yüzde 60 ile kazanırım' diyenler, susmadı. 2023 seçimlerine girerken Sayın Erdoğan karşısında seçimi açık farkla kazanacak iki aday çıkardık. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Onları paçalarından aşağı çekenlere engel olamadım. Aziz Türk milleti ve değerli arkadaşlarım, sizlerden özür diliyorum. Milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umuda kulak vereceklerini düşündüm. Uyarılarımız dikkate alınmadı" diye konuştu.



Sadece sayısal çoğunluğa indirgenen sığ siyaseti reddettiklerini belirten İYİ Parti Lideri Akşener, yerel seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayarak, "Gelin önümüzdeki yerel seçimde hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Sizleri de bekleriz" dedi.