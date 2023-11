Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 25 Kasım'ın 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de son 10 ayda 364 kadın öldürüldü. Artık her gün ülkemizin dört bir yanından sokak ortalarına kadar taşan kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor. Çocuklarımız bile şiddetin, tacizin, tecavüzün, mağduru oluyor. Tüm bu acılar yaşanırken, tablo bu derece vahimken Sayın Erdoğan çıkıp, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır' diyerek açıklama yapıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu sorumsuz açıklama karşısında ben de buradan kendisine seslenmek istiyorum; madem öyle çık açıkla o zaman; İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi oldu. Her gün yeni bir kadın cinayete kurban giderken AK Parti iktidarı olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek cinayetleri durdurabildiniz mi? Kadın düşmanı bir azınlığı tatmin etmek için kadın haklarından taviz veren kirli bir anlayışla hiçbir şeyi değiştiremezsiniz" dedi.



'MAAŞLAR 1 AYA KALMADAN ERİRKEN MİLLET 1 YIL NE YAPACAK'



Ardından ekonomiye değinen Akşener, iktidarın, içinde bulunduğu acı tabloyu inkar ederek ekonomiyi düzlüğe çıkarmayı vadettiğini söyleyerek, "Ne zaman ki tüm yetkileri tek kişinin keyfine devreden bu ucube sisteme geçtik; işte o gün bugündür ekonomimiz dikiş tutmuyor. Enflasyonda rekordan rekora koşuyoruz. Pula dönen Türk lirasının değeri her gün biraz daha düşüyor. Gıdadan temel ihtiyaçlara kadar tüm ürünlerin fiyatı her gün katlanıyor. Kiralar 10 katına çıkarken artık emekli maaşıyla kiralanabilecek ev bile bulunmuyor. Bunun lamı cimi yok. Hakikat tüm çıplaklığıyla önümüzde duruyor. Eğer bugün ülkemizde geçim sıkıntısı varsa bu AK Parti'nin eseridir. Geçen hafta yeni bir rezalete daha imza attılar. Çalışma Bakanı çıktı ve asgari ücretin artık yılda bir defa belirleneceğini söyledi. Üstelik bunu, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için yapmalıyız' dedi. Şu utanmazlığa bakar mısınız? Enflasyonun karşısında ne kadar zam alırsa alsın daha 1 aya kalmadan maaşlar erirken şimdi 1 yıl boyunca milletimiz ne yapacak? Her şeye her ay zam gelirken 12 ay boyunca aynı maaşla nasıl idare edecek? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Madem bir yerlerden kısmanız gerekiyor, o zaman bir zahmet kendinizden kısın. Biraz da siz tasarruf edin. Biraz da siz kemer sıkın. Artık biraz da siz sorumluluk alın. Artık biraz da siz bedel ödeyin. Bu milletin boğazından da artık elinizi çekin" diye konuştu.



'DEPREME HAZIRLIKLI TEK BİR ŞEHRİMİZ YOK'



Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 ay geçtiğini ancak birkaç bilim insanı dışında depremi konuşan hiç kimse kalmadığını vurgulayan Akşener, "Hatta iktidarın bütçe planında, her an olabilecek Marmara depremine karşı bir hazırlık yok. Her an olabilecek İzmir depremine karşı bir hazırlık yok. Her an olabilecek Bingöl depremine karşı da bir hazırlık yok. Olası Marmara depreminde; sadece İstanbul'da yıkılması öngörülen on binlerce bina var ama insanlarımız bu betondan tabutlarda oturmaya devam ediyor. Allah korusun, yeni bir felaket yaşamamız an meselesi ama hiçbir hazırlık yok. Depreme hazırlıklı tek bir şehrimiz bile yok. 21 yıllık iktidarı boyunca AK Parti ülkemizin her yanını depreme hazır hale getirebilirdi. Ellerinde böyle bir imkan vardı. Ama hazırlık bir yana, deprem gerçeğini ciddiye alan ne bir bakan, ne de bir belediye başkanı göremedik. Aksine rant meraklısı bir zihniyetle; kural tanımaz bir şekilde, ellerini attıkları her yeri imara açtılar. 21 yılda rant için kesmedikleri ağaç, çökmedikleri arazi kalmadı. Önümüzdeki yerel seçimler şehirlerimizi bu yolsuzluk sarmalından kurtarmak için büyük bir fırsattır. İşte biz İYİ Parti olarak bu kutlu göreve talibiz. İYİ belediyecilik vizyonumuzla, her şeyden önce yaşayan ve yaşatan şehirler inşa edeceğiz. Türkiye'yi yepyeni bir belediyecilikle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.



'MİLLET İRADESİNİN GÜR SESİ OLDUK'



İYİ Parti'nin bundan 6 yıl önce 'her şey bitti' dendiği anda, umutların yittiği, çarelerin tükendiği bir anda Türk siyasetine yeni bir nefes olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, koltuk hırsına, siyasi ranta, kişisel ikbal hesaplarına feda edilen millet iradesinin gür sesi oldu. Balçıkla sıvamaya çalışanların karşısında ülkemizin istikbali için her daim inatla parlayan bir güneş oldu. Ve bugün ne kadar tartışılırsa tartışılsın, kaç cepheden hedef alınırsa alınsın, hangi kirli tuzaklar kurulursa kurulsun İYİ Parti'nin güneşi ilk günkü ışıltısını koruyor. Çünkü İYİ Parti; birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İYİ Parti, siyaset simsarlarının kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İYİ Parti, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. Aksine İYİ Parti, hür ve müstakil bir yolda Türkiye'nin önünü açmak, Türk milletini, hakkettiği yaşam standartlarına kavuşturmak ve memlekete daima şerefle hizmet etmek için kuruldu."



Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" dedi.