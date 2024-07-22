Meral Akşener, son günlerde medyada yer alan ve kendisine atfedilen iddialara karşı net bir yanıt verdi. İYİ Parti'nin kurucu lideri olarak Akşener, basının doğru ve kaynak belirterek haber yapma çağrısında bulundu.

Meral Akşener, yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, "Bayram sürecinde ziyaretime gelen partililere, haberde geçen biçimde herhangi bir beyanım olmamıştır" dedi. Akşener, basın organlarını doğruluğu kaynak belirterek haber yapmaya davet etti.

İYİ Parti'ye olan bağlılığını vurgulayan Akşener, "Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Parti'ye, aidiyetim ve bağlılığım kimse tarafından sorgulanamaz. İYİ Parti dışında herhangi bir siyasi partiye bir seçmen olarak oy vermeyeceğim de açıktır" ifadelerini kullandı.

Akşener, basının tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine uygun şekilde haber yapmasını isteyerek, toplumu doğru bilgilendirmeye davet etti. Medyanın güvenilir bilgi kaynağı olabilmesi için doğru ve objektif habercilik standartlarının önemine değindi.