İstanbul'un Çatalca sahilinde sabah saatlerinde bulunan jetski, üzerindeki patlayıcı madde ve askeri donanımıyla yetkilileri harekete geçirdi. Ukrayna donanmasına ait olabileceği düşünülen jetski, detaylı incelemeler için güvenlik birimlerine teslim edildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi sahilinde sabah erken saatlerde görevli cankurtaranlar tarafından fark edilen jetski, üzerinde bulunan askeri donanım ve patlayıcı maddeyle dikkat çekti. Cankurtaranlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve jetski üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

İlk incelemeler sonucunda, jetskinin Ukrayna donanmasına ait olabileceği değerlendiriliyor. Araç içerisinde bulunan patlayıcı madde ve birden fazla kamera, üzerinde yapılan detaylı kontrolde tespit edildi. Yetkililer, deniz aracının nasıl ve neden İstanbul sahilinde bulunduğunu araştırıyor.

Jetski, kriminal inceleme için askeri birimler tarafından güvenli bir noktaya taşındı. Burada yapılacak detaylı analizlerle, aracın amacı ve taşıdığı malzemeler hakkında daha fazla bilgi edinilmesi planlanıyor. Olayın çözümü için ulusal ve uluslararası güvenlik birimleri iş birliği içinde çalışıyor.