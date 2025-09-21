Aydın’ın İncirliova ilçesinde, aküsü biten Efe Can Kızıltepe (28), park halindeki bir aracın aküsünü çalarak otomobilini çalıştırdı. Şüpheli, çaldığı aküyü sahibine geri vermeye çalışırken tutuklandı. Kızıltepe, "Araba sahibini mahalleden tanıyorum, neden şikayetçi olduğunu anlamadım" dedi.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Efe Can Kızıltepe, aküsü biten 09 S 3534 plakalı otomobilinin çalışmaması üzerine, aynı mahallede park halindeki 09 UF 543 plakalı aracın kaputunu açarak aküsünü çaldı. Kızıltepe, aküyü aldıktan sonra otomobilini çalıştırıp evine gitmeye başladı.

Çaldığı aküyü geri vermeye çalıştı

Kızıltepe, kısa süre sonra olayın mağduru R.A.’nın şikayeti üzerine polisin mahalleye geldiğini öğrendi. Bunun üzerine, çaldığı aküyü bir arkadaşına vererek sahibine geri göndermeye çalıştı. Arkadaşı, aküyü polislerin yanında R.A.’ya teslim etti. Ancak, R.A. şikayetinden vazgeçmedi ve Kızıltepe, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Aküyü yolda kaldığım için aldım"

Gözaltına alınan Kızıltepe, polis sorgusunda, "Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım" şeklinde ifade verdi. Kızıltepe, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Öte yandan, Kızıltepe'nin üzerinde kelepçe takıldığı sırada sinirlenip üzerindeki kıyafeti yırtması dikkat çekti. Şüphelinin, uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.