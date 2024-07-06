Yaz ayının gelmesiyle birlikte bilinçsizce ormanlık alanlara atılan şişeler, sigara izmaritleri ve mangal közleri nedeniyle çıkan yangınlar, yüzde 90 oranında insan kaynaklı olarak artış gösterirken, doğal nedenlerle meydana gelen yangınlar ise yüzde 10’un altında kalıyor. Bu aylarda tamamen gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen AKUT gönüllüleri, eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Selçuk Belediyesine bağlı DeppoEfes’te bulunan AKUT Selçuk ekibi, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olabilmek için AKUT gönüllüleriyle bir araya geldi. Yangın söndürme ve yangına müdahale teknikleri, güvenlik önlemleri, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve orman yangınları konusunda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, eğitimlerin sürekli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesinin önemini vurgulayan ekip liderleri, “Her yangın, farklı zorluklar ve riskler barındırıyor. Bu nedenle, ekibimizin her an hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Tıpkı hafta sonu Selçuk’ta yaşanan orman felaketinde yerimizi aldığımız gibi” dedi.