Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Akyaka'da coşkulu bir çevre şenliği düzenledi. “Dünya Çevre Günü Şenliği” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte Popüler Müzik Orkestrası sahne alırken, çocuklar için atölyeler ve yetişkinler için yarışmalar düzenlendi.

“Muğla’nın güzelliklerini koruyacağız”

Etkinliğe katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Muğla’nın eşsiz coğrafyasının korunması için sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Yılmaz, “Muğla, 1480 km kıyı şeridi, %68 orman varlığı ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye’nin göz bebeği. Bu güzellikleri korumak için çalışmalarımız sürecek,” dedi.

“Mücadelemiz sürecek”

Etkinliğe katılan Candan Süsoy, doğal ürünlerini sergiledi ve Dünya Çevre Günü’nün önemini vurguladı. Süsoy, “Muğla, doğa talanına en çok maruz kalan bölgelerden biri. Bu talana karşı sivil toplum örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. Özellikle Gökova Körfezi’ni korumak için elimizden geleni yapacağız,” diye konuştu.

“Çocuklara çevre bilinci aşılıyoruz”

SOGEM gönüllüsü Burçin Terzioğlu da çevrenin kendilerine emanet olduğunu belirterek, “Bugün çocuklarla eğlenceli aktiviteler yaparak onlara çevre bilinci aşılıyoruz. Çevremizi korumak bizim görevimiz,” dedi.

“Güzel bir gelecek hepimizin hakkı”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Ulaş Çiçek, etkinlikte küresel ısınmanın artışına dikkat çekerek, çevre konusunda daha bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Çiçek, “Çevre için daha bilinçli olmalıyız. Güzel bir gelecek hepimizin hakkı,” dedi.

Büyük ilgi gördü

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen Dünya Çevre Günü Şenliği, yerel halk ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca hem eğlenceli anlar yaşandı hem de çevre bilinci konusunda farkındalık yaratıldı. Çocuk atölyeleri, yarışmalar ve müzik performanslarıyla renklenen etkinlikte, çevre koruma mesajları verildi.

Bu tür etkinliklerin, çevre bilincini artırma ve doğayı koruma konusunda önemli bir rol oynadığına dikkat çeken katılımcılar, Muğla'nın eşsiz doğasını gelecek nesillere aktarmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.