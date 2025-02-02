Muğla’nın Ula ilçesinde yer alan Akyaka, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, Akyaka sahilleri adeta dolup taştı. Sahil boyunca güneşlenmek isteyen vatandaşlar, sıcak havayı fırsat bilerek plajlara akın etti.

Sahillerde insan seli

Sahilde oturacak yer bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Akyaka’da, çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı. Sahilde yoğunluk arttıkça, insanlar plajda daha fazla alan oluşturmak için yan yana sıralandı.

Tekne turları da yoğunluk kazandı

Bunların yanı sıra, sıcak havayı değerlendiren pek çok kişi sahil boyunca yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Akyaka’nın popüler doğal güzelliklerinden biri olan Kadın Azmağı’nda tekne turları da yoğunluk kazandı. Tekne turları için özellikle hafta sonu talep arttı, işletmeler sezonun erken başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.