Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu, Akyarlar Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği (AKDER)'de gerçekleşti. Arkeolog Serap Topaloğlu'nun sunumuyla, Bodrum'un tarihi ve Akyarlar'ın kayıtlı kültürel depolarına tanıtıldı.

Termara Antik Kenti ve Aspat (Strobilos) Kenti üzerine bilgiler verildi

Etkinliğe Akyarlar ve çevre mahallelerden katılım oldu. Sunumda Akyarlar Bölgesi'nin önemli tarihi yerlerinden Termara Antik Kenti ve Aspat (Strobilos) Kenti ile bölgedeki diğer kültürel miraslar hakkında büyüme bilgileri verildi. Katılımcılar, bölgenin geçmişine dair merak ettikleri bilgileri Arkeolog Serap Topaloğlu'na yönlendirerek, güncel gelişmelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştılar.

Bodrum Belediyesi'nin eğitim etkinlikleri devam edecek

Yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından bölge tarihi hakkında daha fazla bilgi edinme için soru sorma fırsatı bulundu. Arkeolog Serap Topaloğlu, "Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, bölgemizi zengin tarihiyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklara hem de çocuklara yönelik etkinliklerimiz devam edecek" dedi.