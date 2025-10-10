Sakarya Akyazı’da meydana gelen kazada jandarma aracı ile otomobil çarpıştı. 2 jandarma personeli şehit olurken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivil jandarma aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde, saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, göreve giden jandarma personelinin içinde bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 personel şehit oldu

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, jandarma aracındaki 2 personelin şehit olduğu belirlendi. Diğer araçta bulunan 1’i ağır, 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.