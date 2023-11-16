Bazen bu ülkede güzel şeyler de oluyor... Nasıl ki son zamanlarda ''kıytırık'' arabası olan ''ben milyonerim'' deyip hava atıyorsa...

İki göz evi olan da, ''ben senden daha milyonerim'' deyip ortaya çıkıyorsa...

Aslında birinin ''kıytırık'' arabası, diğerinin ''iki göz evi'' dün neyse bugün de oysa...

Artık Ak Parti iktidarı, bazı ''milyoner olma muslukları''nı kesmeye başladı...

Bir anda fırlayan araba fiyatları ile birlikte tavan yapan ev fiyatları malumunuz dur ki, bazılarının kimyasını bozdu...

Üç arkadaş kafa kafaya verip 3'e aldıkları arabayı nasıl 13'e satarızın kaygısına düştüler...

Keza...

Evlerde de aynısı oldu...

Bu kez 3 değil de 5 arkadaş verdiler kafa kafaya, koydular ceplerindekini ortaya, başladılar ''münasip, bugün alınıp, yarın satılabilecek'' ev aramaya...

Beş koldan saldırdılar, ''aman acele edelim, bizde alalım 5'e, satalım 125'e'' dediler...

Nitekim bazıları da başarılı oldu bu işlerde...

Anlayacağınız ''arkadaş holding''ler aldı başını gitmeye başladı...

Yoksa fabrikada çalışan asgari ücretli bir kişinin ''benim 1 buçuk milyonluk arabam var'' demesi mümkün müdür?

Asla değildir...

Hal böyle olunca, şüphesiz yetkililer de aldılar başlarını iki ellerinin arasına başladılar düşünmeye...

Çok da iyi yaptılar...

1 Kasım itibari ile araç ve konut satışları sıkı takibe alındı. İlanlar ile gerçek değer arasındaki fark cezayı gerektiriyorsa anında uygulanacak.

Bu ve bunun gibi çok çeşitli tedbirler ile aylardır ''haksız kazanç sağlayan cambazların'' önü de kesilmiş olacak...

Ey uyanıklar, alın beş'e, satın 125'e de görelim bundan sonra sizi...