Al Ahli-Kawasaki Frontale AFC Şampiyonlar Ligi Finali 3 Mayıs'ta oynanacak. Maçın saat ve kanal bilgileri belli oldu. İşte canlı yayın detayları…
AFC Şampiyonlar Ligi Finali'nde Al Ahli ile Kawasaki Frontale karşı karşıya geliyor. Sporseverler, 03 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Maçın canlı yayın bilgileri, frekans detayları ve stadyum bilgileri haberimizde…
Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman?
Al Ahli ile Kawasaki Frontale arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Finali, 03 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı saat kaçta?
Final mücadelesi saat 19:30'da başlayacak.
Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.
Spor Smart canlı yayın bilgileri
-
Kanal: Spor Smart
-
Platform: D-Smart
-
Kanal Numarası: 77
-
Uydu: Türksat
-
Yayın Türü: Şifreli
-
İzleme Yolu: D-Smart uydu alıcısı ve internet uygulamaları
Smart Spor HD canlı yayın bilgileri
-
Kanal: Smart Spor HD
-
Platform: D-Smart
-
Kanal Numarası: 77
-
Uydu: Türksat
-
Yayın Türü: Şifreli
-
İzleme Yolu: D-Smart uydu alıcısı ve internet uygulamaları
nerede oynanacak?
Al Ahli ile Kawasaki Frontale arasındaki final mücadelesi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın Kanalı
|Yayın Türü
|Al Ahli - Kawasaki Frontale
|03 Mayıs 2025 Cumartesi
|19:30
|Spor Smart, Smart Spor HD
|Şifreli