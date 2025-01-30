Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Al Shabab ise son 5 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. 29 puanla 6. sırada bulunan ekip, deplasmanda 3 puanı alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Al Ettifaq, ligde 19 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmada galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Suudi Arabistan Pro Lig ’in 18. haftasında Al Ettifaq , sahasında Al Shabab ’ı konuk edecek. Play-off hattına yaklaşmak isteyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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