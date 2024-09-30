Asya'nın en prestijli kulüp turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim 2024 tarihinde heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Irak'ın Al Shorta takımını konuk edecek. Maç, Riyad'daki Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak.

Maç bilgileri

Tarih: 1 Ekim 2024

Saat: 21.00 (Türkiye Saati)

Stadyum: Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad

Kanal: Sport Smart

Takım formları

Al Hilal: Son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Al Hilal, güçlü kadrosu ile bu maçı kazanarak grup aşamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Özellikle forvet oyuncularının formu, maçın sonucunu etkileyecek önemli bir faktör olabilir.

Al Shorta: Al Shorta ise güçlü bir defansif yapıya sahip. Takım, maçta alacağı sonuçla grup aşamasında ilerlemek için önemli bir adım atmayı amaçlıyor.