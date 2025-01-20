Suudi Arabistan Pro Lig 16. hafta karşılaşmasında Al Khaleej, Al Nassr’ı konuk ediyor. Al Khaleej, evinde 3 puan almak için mücadele edecekken, Al Nassr deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Al Khaleej son durumu

Al Khaleej, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Takım, bu maçta evinde 3 puan kazanmak için sahaya çıkacak. Son dönemde istikrarsız sonuçlar alan Al Khaleej, kendi evinde güçlü bir rakibe karşı galip gelmek istiyor.

Al Nassr'ın durumu

Al Nassr son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligde 29 puanla 4. sırada bulunuyor. Takım, deplasmanda galibiyet arayacak ve 3 puanla geri dönmeyi hedefliyor. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maça katılacağı tahmin ediliyor, bu da Al Nassr’ın hücum gücüne önemli bir katkı sağlayacak.

Al Khaleej - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 21 Ocak 2025 Salı

Saat: 17.50

Kanal: S Sport Plus

Stadyum: Prince Mohamed bin Fahd Stadium