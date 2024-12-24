Fenerbahçe’nin rekor transferi Youssef En-Nesyri hakkında son günlerde Al-Nassr iddiaları gündemi meşgul ediyordu. Suudi Arabistan ekibinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Al-Nassr’dan net yanıt

Son haftalarda Al-Nassr’ın, Talisca’nın yerine En-Nesyri’yi transfer edeceğine dair haberler Suudi basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Daha önce Al-Nassr’ın astronomik bir teklifte bulunduğu ve Fenerbahçe’nin bu teklifi reddettiği iddia edilmişti. Dahesh’in açıklamasıyla bu söylentiler boşa çıktı.

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En-Nesyri’nin performansı göz dolduruyor

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 22 maça çıkan Faslı golcü, 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: HABER MERKEZİ