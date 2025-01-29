Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Al Raed, sahasında Al Nassr'ı konuk ediyor. Karşılaşma 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor, S Sport Plus ve tabii platformlarından canlı yayınlanacak.
Al Raed son dönemde zorlanıyor
Ev sahibi Al Raed, ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet aldı. 14 puanla 15. sırada yer alan ekip, bu karşılaşmada kötü gidişata son vermek istiyor.
Al Nassr'da hedef 3 puan
Konuk ekip Al Nassr, ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 35 puanla 4. sırada bulunan Al Nassr, deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bu maçta sahada olması bekleniyor.
Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe
- Saat: 20.00
- Yayın: TRT Spor, S Sport Plus, tabii
- Stadyum: King Abdullah Sport City Stadium
Kaynak: HABER MERKEZİ