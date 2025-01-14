Suudi Arabistan Pro Lig'inin 15. haftasında Al Shabab, Al Riyadh'ı evinde ağırlayacak. 15 Ocak 2025'te Al-Shabab Club Stadium'da oynanacak mücadele, saat 18:05'te başlayacak.
Al Shabab’ın hedefi galibiyet
Al Shabab, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 23 puanla 6. sırada yer alan takım, bu maçta 3 puanı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Yeni teknik direktör Fatih Terim, deneyimli tecrübesiyle takımı galibiyete taşımayı amaçlıyor.
Al Riyadh, deplasmanda galibiyet peşinde
Al Riyadh ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Ligde 22 puanla 7. sırada bulunan takım, deplasmanda 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 15 Ocak 2025, Çarşamba
- Saat: 18:05
- Stadyum: Al-Shabab Club Stadium
- Yayın Bilgisi: Henüz açıklanmadı
Kaynak: HABER MERKEZİ