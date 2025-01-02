Kariyerinde birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak yeni bir başlangıç yaptı. Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem'in, deneyimli teknik adam Fatih Terim için yaptığı sürpriz paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Terim ve Almunajem arasındaki samimi ilişki

Al Shabab’ın genç Başkanı Mohamad Almunajem, sosyal medya hesabından kulüp basın sözcüsü Turki Alghamdi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Allah Kerim, Fatih Terim" ifadelerini kullandı. Almunajem'in bu samimi paylaşımı, Terim’in takıma katılımının ardından büyük ilgi gördü.