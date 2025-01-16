Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Taawon, 17 Ocak 2025’te evinde Al Nassr’ı ağırlayacak. Maç saat 20.00’de, S Sports Plus’ta yayınlanacak.

Al Taawon evinde 3 puan hdefliyor

Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Al Taawon, 21 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, Al Nassr karşısında 3 puan almayı amaçlıyor.

Al Nassr deplasmanda galibiyet peşinde

Al Nassr ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Takım, Cristiano Ronaldo'nun da forma giymesi beklenen bu karşılaşmada deplasmanda 3 puanı hedefliyor.

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Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 17 Ocak 2025 Cuma
  • Saat: 20.00 (TSİ)
  • Stadyum: King Abdullah Sport City Stadium
  • Kanal: S Sports Plus (Canlı yayın)
Kaynak: HABER MERKEZİ