Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Taawon, 17 Ocak 2025’te evinde Al Nassr’ı ağırlayacak. Maç saat 20.00’de, S Sports Plus’ta yayınlanacak.
Al Taawon evinde 3 puan hdefliyor
Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Al Taawon, 21 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, Al Nassr karşısında 3 puan almayı amaçlıyor.
Al Nassr deplasmanda galibiyet peşinde
Al Nassr ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Takım, Cristiano Ronaldo'nun da forma giymesi beklenen bu karşılaşmada deplasmanda 3 puanı hedefliyor.
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 17 Ocak 2025 Cuma
- Saat: 20.00 (TSİ)
- Stadyum: King Abdullah Sport City Stadium
- Kanal: S Sports Plus (Canlı yayın)
Kaynak: HABER MERKEZİ