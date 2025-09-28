Aydın’ın İncirliova ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi vuruldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, şüpheli Erol H. kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında sabah saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.’nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evinden pompalı tüfeği alarak kahvehaneye gitti.

Olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı

Erol H., kahvehaneye girdiğinde silahı Ekrem B.’ye doğrultarak ateşledi. Ancak silahın ateş almasıyla çıkan saçmalar, kahvehanenin yanındaki marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ile müşterisi Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayda yaralanan Mehmet Gökdağ ve Erkan Şekerci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli kaçtı, polis çalışma başlattı

Erol H. ise olay yerinden kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma devam ediyor.