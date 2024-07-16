İlhan Dündar, sergi açılışında sanatsal çalışmalarında yaşadığı duygularını, "Resimlerimde birbirlerine yabancılaşmış, kösnül, günlük yaşayan, tüketen, tutkuları ve korkuları ile insanları anlatmaya çalıştım. Sanatın dili ile konu edindiğim insanları, somut dünyaya çekme çabamı; desenin, rengin, kompozisyonun, planın, ışık ve mekanın kullanışını yıkmaktan çok, abstre sanat içinde sürdürmek ve izleyicilerime aktarmak amacındayım” sözleyirle dile getirdi.

Serginin teması ve sanatsal yaklaşım

Dündar’ın "İnsana Dair" temalı sergisi, insanın modern dünyadaki yalnızlığı, korkuları, tutkuları ve günlük yaşamın getirdiği yabancılaşma gibi temaları işliyor. Sanatçı, soyut sanatın araçlarını kullanarak, desen, renk, kompozisyon ve mekansal unsurlarla izleyicilerini düşünsel bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Etkinlik ve sanat galerisi

Alaçatı Art Days etkinlikleri kapsamında gerçekleşen bu sergi, sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Alaçatı Peri Art Otel Sanat Galerisi, sanatçının eserlerine ev sahipliği yaparak, ziyaretçilere Dündar’ın iç dünyasını ve sanatsal bakış açısını keşfetme fırsatı tanıyor.