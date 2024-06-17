İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı, bayram tatilcilerinin akınına uğradı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle Alaçatı gişelerinde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu. Tatilin 9 gün olması, Alaçatı'nın popülerliğini daha da artırdı ve gişelerde büyük bir trafik sıkışıklığı meydana geldi.

Denetimler sağlanıyor

Alaçatı'ya giriş yapmak isteyen tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Hem asayiş ekipleri hem de trafik polisleri, yoğunluğu kontrol altına almak için gişelerde sıkı denetimler yaptı. Bu denetimler, güvenliğin sağlanması adına büyük önem taşıyor.

Trafik yoğunluğu, dronlarla havadan görüntülenerek trafik durumunun ne kadar ciddi olduğu gözler önüne serildi. Bayram tatilcilerinin yoğun ilgisi, Çeşme'nin ve özellikle Alaçatı'nın ne kadar cazip bir tatil destinasyonu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yoğunluk devam edecek

Alaçatı gişelerinde yaşanan bu yoğunluğun, bayram süresince devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, tatilcilerin trafik kurallarına uymalarını ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyen tatilciler, bu yoğunluğu göze alarak hareket ediyor.